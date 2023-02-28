В Татарстане во всех проверенных на промпредприятиях столовых выявили нарушения

Чаще всего нарушения находили в салатах, которые не подвержены термической обработке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Роспотребнадзора Татарстана проверили 82 столовые на 47 предприятиях. Нарушения были найдены во всех точках питания. Об этом на коллегии республиканского Минпромторга заявила главный санитарный врач региона Марина Патяшина.

В 93% случаях были выявлены текущие нарушения, а в оставшихся 7% - грубые. В целом процент нестандартных проб не превысил уровень среднереспубликанских показателей. В 5,3% проб обнаружили сальмонеллу, в 4,3% - кишечную палочку и стафилококк. Чаще всего нарушения находили в салатах, которые не подвержены термической обработке.

Сотрудники Роспотребнадзора Татарстана составили 69 протоколов на общую сумму один миллион рублей. Работу двух столовых и вовсе временно приостановили.

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