В Минпромторге Татарстана опровергли планы по строительству АЭС

По словам Лены Титовы, в декабре 2022 года в республике был достигнут исторический максимум потребления электроэнергии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник отдела электроэнергетики Минпромторга республики Лена Титова заявила, что строительство АЭС в Татарстане не предусмотрено. Об этом она сообщила на пресс-конференции в КГЭУ, посвященной атомной энергетике.

По словам спикера, в декабре 2022 года в регионе был достигнут исторический максимум потребления электроэнергии - 4,9 тысячи МВт. При этом установленная электрическая мощность объектов генерации в энергосистеме Татарстана составляет 8,6 тысячи МВт.

Кроме того, директор регионального диспетчерского управления энергосистемы республики Андрей Большаков отметил, что сейчас нет востребованности в строительстве АЭС в Татарстане. Также он заявил, что эта мощность работает не только на отдельный регион, но и на соседние. Поэтому необходимо учитывать и их режимы работы энергосистем.

Напомним, Росатом планирует в 2035 году ввести в эксплуатацию атомную энерго-технологическую станцию (АЭТС) по производству водорода. В качестве площадки для ее размещения рассматривают Татарстан.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram