В Татарстане может появиться атомная станция по производству водорода

Росатом собирается запустить первый энергоблок к 2032-2033 годам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росатом планирует в 2035 году ввести в эксплуатацию атомную энерго-технологическую станцию (АЭТС) по производству водорода. В качестве площадки для ее размещения рассматривают Татарстан. О планах рассказал первый заместитель генерального директора АО «ОКБМ Африкантова» (предприятие Росатома) Виталий Петрунин.

По его словам, госкорпорация собирается запустить первый энергоблок к 2032-2033 годам, а полностью атомную станцию ввести в эксплуатацию – в 2035 году. В настоящий момент уже утвердили дорожную карту создания АЭТС, теперь решается вопрос с выбором площадки. Компания хочет более детально посмотреть территории республики для того, чтобы далее обосновать инвестиции, которые могут достигать сотни миллиардов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram