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НовостиЭкономика27 февраля 2023 11:48

Доходы бюджета Набережных Челнов за год выросли почти на 15%

Экономика города работает, заявил мэр Наиль Магдеев
Роман ЕФРЕМОВ
Плановые показатели превышены на 19%.

Плановые показатели превышены на 19%.

Фото: Даниил ОПАРИН

Доход бюджета Набережных Челнов за 2022 год составил 14,7 миллиарда рублей. Собственные доходы составили 7,1 миллиарда рублей, межбюджетные трансферты – 7,6 миллиарда рублей. По словам заместителя руководителя исполкома Светланы Малюковой, доходы к уровню 2021 года исполнены с ростом на 14,5%. Плановые показатели превышены на 19%.

- Прирост собственных доходов был обеспечен главным образом за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения и налога на имущество физических лиц, - уточнила Малюкова.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах план по НДФЛ перевыполнен на 737 миллионов рублей.

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