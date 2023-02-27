В Набережных Челнах план по НДФЛ перевыполнен на 737 миллионов рублей

НДФЛ в структуре налоговых доходов бюджета Набережных Челнов составляет наибольшую часть
Фото: Даниил ОПАРИН
По итогам 2022 года в бюджет Набережных Челнов поступило 4,1 миллиарда рублей НДФЛ. Это на 737 миллионов рублей больше плана (+21,4%). Об этом на совещании в мэрии сообщила заместитель руководителя исполкома Светлана Малюкова.
В 2021 году объем НДФЛ составил 3,3 миллиарда рублей, в 2020 году – 2,6 миллиарда рублей.
НДФЛ в структуре налоговых доходов бюджета Набережных Челнов составляет наибольшую часть.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram