В Казани составили 69 протоколов за дискредитацию Вооруженных сил России

В суде было рассмотрено 67 дел. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Казани сначала спецоперации составили 69 административных протоколов за дискредитацию Вооруженных сил России. Большинству из нарушителей назначили наказание в виде штрафа.

В суде было рассмотрено 67 дел, связанных с дискредитацией российской армии. По шести из них производство прекратили, еще два административных дела находятся на рассмотрении. Об этом рассказал начальник УМВД России по Казани Надир Закиров на сессии гордумы по итогам 2022 года.

Напомним, ранее в Елабуге оштрафовали мужчину, который плюнул в плакат с буквой «Z». Позже жителя Зеленодольска наказали за комментарий в соцсети и пост о вандализме, а в Набережных Челнах задержали мужчину, который распространял фейки о ВС России и скрывался от суда.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram