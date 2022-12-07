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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 5:32

В Набережных Челнах задержали мужчину, который распространял фейки о ВС России и скрывался от суда

На время расследования дела он будет отправлен в СИЗО
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обвиняемого искали почти месяц.

Обвиняемого искали почти месяц.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летний житель Набережных Челнов, обвиняемый в публичном распространении в соцсетях недостоверной информации о Вооруженных Силах России, не пришел на судебное заседание. В связи с этим, стороны обвинения потребовала объявить мужчину в розыск и изменить ему меры пресечения с подписки о невыезде на СИЗО. Суд поддержал ходатайство.

Мужчину искали почти месяц и, в конце концов, задержали. Теперь его ждет СИЗО, сообщают chelny-biz.

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