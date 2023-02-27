В Татарстане из-за гибели детей в ДТП возбудили уголовное дело

По предварительным данным, в аварии есть вина водителя легкового автомобиля. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По факту ДТП, в котором погибли двое детей, было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщает прокуратура Татарстана.

- Расследование взято на контроль, - отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, смертельная авария произошла 26 февраля в Актанышском районе на 1 144 километре трассы М-7 «Волга». Там, по предварительной информации, воитель автомобиля Kia превысил скорость и не учел сложные погодные условия на дороге. Иномарка наехала на ограждение, после чего ее откинуло на встречную полосу движения прямо под колеса грузовика «МАЗ». В этом ДТП погибли двое детей – в возрасте 4 и 7 лет, ехавшие в легковушке.

Грузовик смял легковушку. Фото: ГИБДД Татарстана

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