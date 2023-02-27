Двое детей погибли в Татарстане в результате столкновения легковушки и грузовика

Жертвам ДТП было 4 и 7 лет. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

На 1144-м километре автодороги М-7 «Волга» в Актанышском районе Татарстана 26 февраля произошло ДТП с летальным исходом.

Согласно предварительным данным, воитель автомобиля «Kia» не выбрал безопасную скорость, не учел непростые погодные условия, наехал на дорожное ограждение, после чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком «МАЗ».

В результате аварии погибли двое детей, находившихся в салоне легкового автомобиля. Жертвам ДТП было 4 и 7 лет.

Обстоятельства и виновника происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Доследственную проверку по факту аварии взяла на контроль прокуратуру. На место трагедии выезжал прокурор Актанышского района Сергей Назаров.

Ранее «КП-Казань» рассказывала о ДТП, в котором погибли женщина и ее внук. Водитель везла ребенка в школу.

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