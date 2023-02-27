Рустам Минниханов оценил зал-трансформер в здании администрации Советского района Казани

Рустам Минниханов пожелал администрации Советского района удачи. Фото: пресс-служба раиса республики

В здании администрации Советского района Казани побывал сегодня, 27 февраля, глава Татарстана Рустам Минниханов. Он осмотрел его после капитального ремонта.

После обновления в холле организовали места для ожидания, теперь здесь есть электронная очередь для посетителей. Также раису республики показали зал-трансформер, где можно проводить различные мероприятия.

Рустам Минниханов пожелал администрации Советского района удачи, оставив запись в электронной книге почетных гостей.

Ранее сообщалось, что в Казани за год собрали 272 миллиарда рублей налогов.

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