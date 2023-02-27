В Казани за год собрали 272 миллиарда рублей налогов

Из общей суммы налоговых сборов 120,5 миллиарда рублей было перечислено в федеральный бюджет. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани в 2022 году объем налоговых сборов составил 272,3 миллиарда рублей. Об этом на очередной сессии Казгордумы сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, по итогам прошлого года рост уровня налоговых сборов составил почти 60 миллиардов рублей - 28%. Так, из общей суммы 120,5 миллиарда рублей было перечислено в федеральный бюджет, 133,7 миллиарда рублей - в республиканский и 18 миллиардов - в городской. Бюджет Казани по доходам был исполнен с ростом в 22% и составил 38,9 миллиарда рублей, а по расходам - почти 40 миллиардов рублей.

Напомним, бюджет Казани на 2023 год утвердили в размере 37,8 миллиарда рублей. Из этих средств порядка 31 миллиарда рублей рассчитаны на расходы социально-культурной сферы.

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