В 2022 году бюджет Казани изначально был равен 32,5 миллиарда рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бюджет Казани на 2023 год утвердили в размере 37,8 миллиарда рублей. Об этом мэру города Ильсуру Метшину доложил руководитель финансового управления Исполкома Ирек Мухаметшин.

Из этих средств порядка 31 миллиарда рублей рассчитаны на расходы социально-культурной сферы. Еще 3,4 миллиарда рублей направят на общегосударственные нужды и национальную безопасность. На национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и природоохранные мероприятия выделят более 3 миллиардов рублей.

Отметим, что бюджет Казани в 2022 году изначально утвердили в размере 32,5 миллиарда рублей. В итоге за 12 месяцев он увеличился на 7 миллиардов и составил почти 40 миллиардов рублей.

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