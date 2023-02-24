В Набережных Челнах попросили у Минниханова финансирование на новое здание горбольницы

Новое здание горбольницы планируют построить на проспекте Чулман

Главный врач БСМП и депутат Марат Мухамадеев на сессии Горсовета Набережных Челнов вновь поднял вопрос о необходимости строительства нового здания для городской больницы №5. Он напомнил, что город для медицинского учреждения уже выделил земельный участок площадью 6 гектаров, а в Минздраве РТ проработано медико-техническое задание. Планируется, что площадь нового здания больницы составит 35 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день горбольница №5 находится в бывшем здании общежития в первом комплексе Набережных Челнов. Пациенты часто жалуются в социальных сетях на ветхость помещений, отсутствие ремонта.

Глава Татарстана Рустам Минниханов сказал, что записал озвученные Мухамадеевым предложения.

- Эти вопросы очень важны. Будем обращаться в федеральный центр и сами тоже смотреть, - уточнил Минниханов.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что при БСМП в Набережных Челнах могут построить кардиодиспансер.

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