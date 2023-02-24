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НовостиЗдоровье24 февраля 2023 10:40

В Набережных Челнах попросили у Минниханова финансирование на новое здание горбольницы

Земельный участок для его строительства уже выделен
Роман ЕФРЕМОВ
Новое здание горбольницы планируют построить на проспекте Чулман

Новое здание горбольницы планируют построить на проспекте Чулман

Главный врач БСМП и депутат Марат Мухамадеев на сессии Горсовета Набережных Челнов вновь поднял вопрос о необходимости строительства нового здания для городской больницы №5. Он напомнил, что город для медицинского учреждения уже выделил земельный участок площадью 6 гектаров, а в Минздраве РТ проработано медико-техническое задание. Планируется, что площадь нового здания больницы составит 35 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день горбольница №5 находится в бывшем здании общежития в первом комплексе Набережных Челнов. Пациенты часто жалуются в социальных сетях на ветхость помещений, отсутствие ремонта.

Глава Татарстана Рустам Минниханов сказал, что записал озвученные Мухамадеевым предложения.

- Эти вопросы очень важны. Будем обращаться в федеральный центр и сами тоже смотреть, - уточнил Минниханов.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что при БСМП в Набережных Челнах могут построить кардиодиспансер.

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