В Набережных Челнах могут построить кардиодиспансер

Кардиодиспансер мог бы обслуживать жителей всего северо-востока Татарстана численностью 1,2 миллиона человек

Главный врач БСМП Марат Мухамадеев заявил о необходимости строительства в Набережных Челнах кардиодиспансера. В качестве причины он указал высокую смертность от болезней сердечно-сосудистой системы – на них приходится 47% летальных исходов. Проблему врач озвучил на сессии Горсовета.

Кардиодиспансер площадью 42 тысячи квадратных метров предлагается построить на базе БСМП. Он будет рассчитан на 150 коек. Мощность амбулаторного отделения – 400 посещений в сутки.

Кардиодиспансер мог бы обслуживать жителей всего северо-востока Татарстана численностью 1,2 миллиона человек, подчеркнул Мухамадеев. Поддержки в этом вопросе врач попросил у раиса Татарстана Рустама Минниханова, который присутствовал на сессии.

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