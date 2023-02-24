Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 февраля 2023 6:10

Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Набережные Челны

Рустам Минниханов принимает участие в сессии Горсовета
Роман ЕФРЕМОВ
В сессии Горсовета участвует раис Татарстана Рустам Минниханов

В сессии Горсовета участвует раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: принтскрин видео.

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Набережные Челны. Он принимает участие в сессии Городского совета. Заседание в эти минуты проводит мэр города Наиль Магдеев.

Заседание проходит в новом здании театра «Мастеровые».

Перед началом мероприятия раис Татарстана осмотрел выставку местных производителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов принял участие в открытии бюстов Героев России в Казанском танковом училище. Было открыто 11 новых бюстов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram