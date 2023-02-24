Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Набережные Челны

В сессии Горсовета участвует раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: принтскрин видео.

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Набережные Челны. Он принимает участие в сессии Городского совета. Заседание в эти минуты проводит мэр города Наиль Магдеев.

Заседание проходит в новом здании театра «Мастеровые».

Перед началом мероприятия раис Татарстана осмотрел выставку местных производителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов принял участие в открытии бюстов Героев России в Казанском танковом училище. Было открыто 11 новых бюстов.

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