В Казани по радио прозвучали фейковые сигналы о воздушной тревоге

По данным МЧС России, произошла хакерская атака на серверы ряда коммерческих радиостанций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани в среду, 22 февраля, прозвучали сигналы о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в эфире радио. Такая же ситуация произошла в Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Об этом сообщили жители городов в социальных сетях.

По данным МЧС России, произошла хакерская атака на серверы ряда коммерческих радиостанций. В связи с этим оглашенная в эфире информация является фейком и не соответствует действительности.

- Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, - сообщает ведомство.

Ранее «КП -Казань» сообщала, что сотрудники МЧС спасли мужчину, у которого на острове случился инсульт.

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