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НовостиОбщество22 февраля 2023 7:24

В Казани по радио прозвучали фейковые сигналы о воздушной тревоге

Такая же ситуация произошла и в ряде других городов России
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По данным МЧС России, произошла хакерская атака на серверы ряда коммерческих радиостанций

По данным МЧС России, произошла хакерская атака на серверы ряда коммерческих радиостанций

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани в среду, 22 февраля, прозвучали сигналы о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в эфире радио. Такая же ситуация произошла в Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Об этом сообщили жители городов в социальных сетях.

По данным МЧС России, произошла хакерская атака на серверы ряда коммерческих радиостанций. В связи с этим оглашенная в эфире информация является фейком и не соответствует действительности.

- Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, - сообщает ведомство.

Ранее «КП -Казань» сообщала, что сотрудники МЧС спасли мужчину, у которого на острове случился инсульт.

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