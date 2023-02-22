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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:55

В Татарстане сотрудники МЧС спасли мужчину, у которого на острове случился инсульт

Они довезли его до берега и передали медикам
Роман ЕФРЕМОВ
Спасателей вызвал сосед по даче заболевшего мужчины. Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасателей вызвал сосед по даче заболевшего мужчины. Фото: ГУ МЧС России по РТ

Накануне днем спасателей вызвали в Зеленодольский район Татарстана – в СНТ «Щурячий». Очевидец сообщил, что на острове Аленка на реке Волга у мужчины не поднимается рука, нарушена речь – предполагается, что произошел инсульт. Позвонивший - сосед по даче – утверждал, что скорая помощь на остров проехать не сможет.

Дежурная смена спасателей на снегоходе с волокушей добрались по льду до дома на острове, где находился 70-летний мужчина. Сотрудники МЧС довезли его до берега и передали медикам скорой помощи.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что в Татарстане спасатели помогли рыбаку, которому стало плохо посреди реки.

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