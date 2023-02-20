В Челнах новый автобусный маршрут в Замелекесье пока не востребован

Мэр поручил продолжить накатку маршрута Фото: Алексей БУЛАТОВ

Измененная схема движения автобусного маршрута №26 в Набережных Челнах пока не пользуется популярностью. Об этом на совещании в мэрии сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

- По многочисленным просьбам жителей Замелекесья изменен маршрут №26. Сейчас смотрим, насколько это будет востребовано. Пока пассажиропотока нет совсем, - доложил мэру Зуев.

Глава города Наиль Магдеев призвал активнее информировать жителей об изменении.

- Накатка маршрута – дело непростое. Пока воздух возим, но продолжайте накатывать, приглашайте пассажиров, может быть, не все еще знают. Поживем – увидим, - прокомментировал Наиль Магдеев.

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