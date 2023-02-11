С 11 февраля в Набережных Челнах поменяли схему движения автобусов по маршруту №26

Изменения ввели для изучения пассажиропотока. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах приступили к изучению пассажиропотока на автобусном маршруте №26. Из-за этого на нем с 11 февраля поменяли схему движения. Так, автобусы в течение месяца будут ходить следующим образом: остановка «Студенческая» - остановка «Фоменко» - остановка «21 квартал» - остановка «19 комплекс» - остановка «20 квартал» - остановка «Гостева» - «Студенческая», а после по прежнему маршруту.

- Свои вопросы и предложения по поводу работы автобусов по данному маршруту жители Набережных Челнов могут оставить, позвонив по телефону: 8 (8552) 30 57 94, - сообщает начальник отдела транспорта и связи Исполкома города Максим Парамонов.

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