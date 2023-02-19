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НовостиОбщество19 февраля 2023 7:25

Рустам Минниханов наградил преподавателя танкового училища медалью

Отмечена заведующая кафедрой Валентина Тубальцева
Роман ЕФРЕМОВ
Раис Татарстана наградил преподавателя медалью «100 лет образования ТАССР». Фото: пресс-служба Р. Минниханова

Раис Татарстана наградил преподавателя медалью «100 лет образования ТАССР». Фото: пресс-служба Р. Минниханова

Раис Татарстана наградил заведующую кафедрой иностранных языков Казанского высшего танкового училища медалью «100 лет образования ТАССР». Соответствующий указ Рустам Минниханов подписал на днях.

Валентина Тубальцева отмечена «за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд».

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин наградил жителя Бугульмы, вернувшего из зоны СВО, орденом Мужества. Награду мужчине передал мэр города.

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