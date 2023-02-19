Владимир Путин наградил жителя Татарстана орденом Мужества

В скором времени бугульминец вновь отправится в зону СВО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Бугульмы получил от президента России орден Мужества за участие в специальной военной операции. Награду бойцу вручил мэр города Линар Закиров. Радостный момент с мужчиной разделили его близкие, которые с нетерпением ждали его возвращения домой.

Бугульминцу 47 лет. Он отправился на СВО летом прошлого года в качестве добровольца. Отмечен за отвагу, которую проявил при сражении на реке Ингулец около деревень Андреевка и Белогоровка Херсонской области.

Как уточнил глава Бугульмы, в скором времени мужчина снова отправиться в зону СВО.

- От лица всех горожан благодарю за мужество и отвагу, - сказал Линар Закиров.

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