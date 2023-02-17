Топилин призвал Татарстан не рассчитывать на дополнительные меры федеральной поддержки

По словам Топилина, Татарстан очень эффективно использует имеющиеся меры поддержки и эту работу следует продолжать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдума от Татарстана Максим Топилин призвал не рассчитывать республике на дополнительные меры федеральной поддержки в 2023 году. Об этом он заявил на заседании итоговой коллегии регионального министерства экономики.

По словам парламентария, Татарстан очень эффективно использует имеющиеся меры поддержки и эту работу следует продолжать. Он отметил, что республике необходимо сосредоточиться на росте, эффективности и наполнении бюджета. Внимание также следует уделить процессам, происходящим на предприятиях региона - для расширения новых рынков и увеличения производства.

Напомним, ранее раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал промышленные парки за низкую заполняемость. В семи из них числится всего по одному резиденту.

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