Ограничения коснулись более девяти тысяч человек.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В домах Приволжского района Казани возобновили теплоснабжение и подачу горячей воды. Ремонтные работы по замене пятиметрового участка трубопровода завершили раньше, чем планировалось. Об этом сообщает комитет ЖКХ города.
Напомним, ранее на участке трубопровода 1995-го года обнаружили дефект. Во избежание утечки теплоносителя было принято решение отключить его циркуляцию. Без тепла остались ряд домов по улицам Дубравной, Фучика и проспекте Победы. Ограничения коснулись более девяти тысяч человек.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram