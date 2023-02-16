Ограничения коснулись более девяти тысяч человек. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В домах Приволжского района Казани возобновили теплоснабжение и подачу горячей воды. Ремонтные работы по замене пятиметрового участка трубопровода завершили раньше, чем планировалось. Об этом сообщает комитет ЖКХ города.

Напомним, ранее на участке трубопровода 1995-го года обнаружили дефект. Во избежание утечки теплоносителя было принято решение отключить его циркуляцию. Без тепла остались ряд домов по улицам Дубравной, Фучика и проспекте Победы. Ограничения коснулись более девяти тысяч человек.

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