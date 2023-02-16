В Приволжском районе Казани более девяти тысяч человек остались без тепла

Отключение связано с коммунальной аварией. Фото: МЧС Татарстана

В четверг, 16 февраля, в Приволжском районе Казани более девяти тысяч человек, в том числе почти три тысячи детей, остались без тепла. Теплоснабжение отключили в 37 многоквартирных домах, в двух школах, а также в детсаде и детской поликлинике.

Связано это с коммунальной аварией на теплопроводе. На месте аварийная служба уже проводит восстановительные работы. Ожидается, что они завершатся к 16.00 этого же дня, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Напомним, ранее стало известно, что из-за ремонтных работ ряд домов по улицам Дубравная, Фучика и проспект Победы останется без горячей воды и отопления.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram