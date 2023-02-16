В ряде домов Приволжского района воды и тепла не будет с 10:00 до 16:00. Фото: Светлана Макеева

В четверг, 16 февраля, ряд домов Приволжского района Казани останется без воды и отопления. Причина этого - проведение ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Так, с 10:00 до 16:00 воды и тепла не будет по следующим адресам:

улица Дубравная, 32, 38, 40, 45 (школа №150), 47, 49, 49а, 51, 51а (гимназия №16), 51б (детский сад №131), 53/1, 53/2, 53/3, 57 корп.1-4;

проспект Победы, 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32;

улица Фучика, 2б, 4 (детская поликлиника №10), 6, 8, 8а, 8б, 12 корп.1-4.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram