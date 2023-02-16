Власти Казани снесут жилой дом в микрорайоне Юдино

В течение десяти дней администрация Кировского и Московского районов должны уведомить жителей дома об его аварийности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани снесут жилой дом №75 по улице Гаванская в Юдино. Общая площадь объекта составляет 796 квадратных метров. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Так, в течение десяти дней администрация Кировского и Московского районов должны уведомить жителей данного дома об его аварийности. Здание у собственников выкупят для муниципальных нужд.

Напомним, что в 2023 году в Татарстане запланировано расселение 109 аварийных квартир, суммарной площадью около 4 тысяч квадратных метров. Данный процесс коснется 10 районов республики.

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