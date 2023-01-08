В прошлом году удалось расселить 644 человека из 259 аварийных жилых помещений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Татарстане запланировано расселение 109 аварийных квартир, суммарной площадью около 4 тысяч квадратных метров. Изменения коснутся 10 районов республики. Об этом сообщил первый замглавы Минстроя региона Алексей Фролов.

В прошлом году удалось расселить 644 человека из 259 аварийных жилых помещений, общей площадью более 7 тысяч квадратных метров. Кроме того, в 2023 году в Татарстане собираются провести капремонт в 716 многоквартирных домах. На реализацию проекта выделят свыше 6 миллиардов рублей.

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