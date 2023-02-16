В Татарстане пройдет телемарафон в поддержку бойцов СВО

Татарстан традиционно поддерживает своих бойцов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане 23 февраля, в День защитника Отечества, состоится телемарафон. Он будет транслироваться на республиканском канале ТНВ в рамках Всероссийской акции «Все для Победы!»

Во время трансляции на экранах будет доступен QR-код, с помощью которого любой житель будет иметь возможность перечислить деньги для помощи участникам СВО. Как сообщают организаторы, все собранные средства отправят мобилизованным и добровольцам от Татарстана.

Телемарафон стартует 23 февраля в 10.00 (0+)

Напомним, ранее для бойцов из республики организовали телемост, во время которого они смогли пообщаться со своими близкими.

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