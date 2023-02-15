В Казани при школе №49 появятся оздоровительный комплекс и спортзал, адаптированный для детей с ОВЗ

В образовательном учреждении начали строить дополнительный корпус для занятий спортом площадью 615 квадратных метров. Фото: Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

На территории казанской школы №49 появятся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и спортзал, адаптированный для детей с ОВЗ. По состоянию на сегодня работы по их возведению завершены на 80%.

В спорткомплексе одновременно смогут заниматься около ста человек. Он будет состоять из футбольного поля, площадки для баскетбола и волейбола, беговых дорожек и тренажеров, сообщил на отчетном совещании глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов.

Также в школе №49 начали строить дополнительный корпус для занятий спортом площадью 615 квадратных метров. Здесь оборудуют раздевалки, тренажерный и спортивный залы, комнату для инвентаря, вестибюль, залы для ЛФК, бочча (паралимпийский вид спорта) и установят пандусы для маломобильных учеников.

Напомним, спортивный комплекс для людей с ОВЗ в Казани откроется также и на улице Фучика. Здесь ежедневно смогут тренироваться до 500 человек.

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