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НовостиОбщество27 декабря 2022 15:03

На улице Фучика в Казани откроется специализированный спорткомплекс для людей с ОВЗ

Это будет второй подобный объект в городе
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В спорткомплексе на улице Серова ежедневно могут заниматься до 500 человек.

В спорткомплексе на улице Серова ежедневно могут заниматься до 500 человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице Фучика в Казани откроется специализированный спортивный комплекс для людей с ОВЗ. Об этом рассказал градоначальник Ильсур Метшин на пресс-конференции в Ратуше.

Спорткомплекс для людей с ОВЗ на улице Фучика станет вторым по счету. Первый подобный объект в Казани был построен в августе 2022 года по улице Серова. Здесь ежедневно могут заниматься до 500 человек, в том числе паралимпийцы по 15 видам спорта.

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