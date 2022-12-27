На улице Фучика в Казани откроется специализированный спорткомплекс для людей с ОВЗ

В спорткомплексе на улице Серова ежедневно могут заниматься до 500 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице Фучика в Казани откроется специализированный спортивный комплекс для людей с ОВЗ. Об этом рассказал градоначальник Ильсур Метшин на пресс-конференции в Ратуше.

Спорткомплекс для людей с ОВЗ на улице Фучика станет вторым по счету. Первый подобный объект в Казани был построен в августе 2022 года по улице Серова. Здесь ежедневно могут заниматься до 500 человек, в том числе паралимпийцы по 15 видам спорта.

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