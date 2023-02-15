Фирма из Нижнекамска заплатит более 4 миллионов рублей штрафа за нелегальный песок

Нарушитель не захотел добровольно возмещать нанесенный природе вред, пришлось обращаться в суд. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Незаконная добыча песка под Нижнекамском около деревни Ильинка сотрудники Минэкологии Татарстана выявили еще в январе прошлого года, когда приехали по жалобе от местных жителей.

Так, была документально зафиксирована добыча ископаемых без какого-либо оформления права пользования недрами. На месте самопроизвольного карьера тогда работали экскаватор и грузовики. Вывоз песка оттуда был организован ООО «Харатс» из Нижнекамска. Так, согласно документации, которую вела фирма, до появления экологов с земельного участка успели вывезти песка на 52 самосвала.

В отношении ООО «Харатс» составили административный протокол за пользование недрами без лицензии. Также была направлена и претензия о возмещении вреда, который был нанесен природе. Но никто так ничего и не возместил. Тогда Минэкологии Татарстана обратилось в суд

- Суд в итоге обязал ООО «Харатс» заплатить 4 102 677 рублей за причиненный природе вред, - сообщили в ведомстве.

Напомним, не так давно глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков сообщал о незаконной добыче песка в республике, который продавали строителям дорог, в том числе и трассы М-12.

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