Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков сообщил о воровстве недр для строительства дорог в республике

В 2022 году на строки дорог в регионе было поставлено более 10 миллионов тонн песка и ОПС. Фото: eco.tatarstan.ru

Некоторые фирмы в республике под видом работ по углублению дна воруют общераспространенные полезные ископаемые (ОПС), в том числе и песок. Все это потом ими продается на стройки дорог, хотя в регионе разрешений на использования для этого донного грунта никто никому не выдавал, сообщил 20 января на итоговой коллегии глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков.

Так, по его словам, только на прокладку М-12, М-7 и дороги «Шали - Бавлы» в прошлом году было поставлено свыше 10 миллионов тонн песка и ОПС, и не все они были добыты законным путем.

Как заверил министр, 12 материалов по таким случаям уже были направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

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