В Казани самолет Ту-214 продадут всем желающим за 747 миллионов рублей

В настоящее время воздушное судно находится на аэродроме казанского авиазавода. Фото: с сайта торгов

Самолет Ту-214 с бортовым номером RA–64504, произведенный на казанском авиазаводе и находящийся сейчас на его аэродроме выставлен на продажу. Так, любой желающий может приобрести это воздушное судно за 747 миллионов рублей. Правда, для этого до 25 января придется зарегистрироваться в качестве участника электронного аукциона с понижением, который пройдет 2 февраля. Согласно информации с сайта торгов, меньше чем за 373,5 миллиона рублей самолет в итоге не продадут – это минимальная цена.

Отметим, что владельцем данного воздушного судна является ФГУП «Авиакомплект». Предприятие продает Ту-214 согласия Минпромторга России в рамках федерального закона о приватизации государственного имущества. Интересно, что объявление о продаже в Казани такого самолета появилось и на бесплатном интернет-ресурсе. Вот только начальная цена там указана неверно – всего 710 миллионов рублей, да и информации о самом лоте считай, что нет

Исходя из фотографий отчета рыночной стоимости продаваемого в Казани самолета, можно предположить, что он точно будет продан за меньшую цену, чем было изначально заявлено. Кабина пилотов без видимых удобств, в пассажирском салоне на полу провода, вскрыт потолок, около запасного выхода лежат панели. Зато сохранились кожаные кресла в бизнес-классе.

Фото: с сайта торгов

Фото: с сайта торгов

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