Когда в 2023 году начнется Масленица

Кульминацией праздника, как правило, становится сжигание чучела Фото: Иван МАКЕЕВ

Совсем скоро жители Татарстана будут провожать зиму и встречать весну. В честь этого события традиционно будет отмечаться Масленица. В 2023 она начнется 20 февраля. Закончится масленичная неделя 26 февраля Прощеным воскресеньем.

Согласно народным традициями, на Масленицу принято печь блины. Их ассоциируют с солнцем, так как праздник языческий. Кульминацией масленичной недели, как правило, становится сжигание чучела.

Напомним, 25 февраля, в парке «Крылья Советов» в рамках праздника, организованного администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, состоится «Масленица вместе с «Комсомолкой» (0+). В программе запланированы конкурсы с подарками, угощениями с блинами, сожжение чучела.

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