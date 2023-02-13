«Комсомольская правда» в Казани приглашает казанцев и гостей столицы Татарстана вместе отметить Широкую Масленицу!

Фото: Татьяна ЯНЬКОВА
В следующую субботу, 25 февраля, в парке «Крылья Советов» в рамках праздника, организованного администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, состоится «Масленица вместе с «Комсомолкой».
Сами на праздник приходите и друзей всех приводите! Будем дружно провожать зиму и приветствовать весну жаркими танцами, озорными песнями и веселыми хороводами! Вас ждут конкурсы с подарками и викторины с призами!
Пить чай будем с блинами да с разными припеками!
Чучело сожжем, весну позовем!
Для друзей «Комсомолки» приготовили мы призов горку!
Кто самый ловкий да умный, тому вручим подарков сумку!
Дома не сиди - в «Крылья Советов» на «Масленицу с «Комсомолкой» приходи!
Начало гуляний - в 11.00.
ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
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