«Комсомольская правда» в Казани приглашает казанцев и гостей столицы Татарстана вместе отметить Широкую Масленицу!

Фото: Татьяна ЯНЬКОВА

В следующую субботу, 25 февраля, в парке «Крылья Советов» в рамках праздника, организованного администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, состоится «Масленица вместе с «Комсомолкой».

Сами на праздник приходите и друзей всех приводите! Будем дружно провожать зиму и приветствовать весну жаркими танцами, озорными песнями и веселыми хороводами! Вас ждут конкурсы с подарками и викторины с призами!

Пить чай будем с блинами да с разными припеками!

Чучело сожжем, весну позовем!

Для друзей «Комсомолки» приготовили мы призов горку!

Кто самый ловкий да умный, тому вручим подарков сумку!

Дома не сиди - в «Крылья Советов» на «Масленицу с «Комсомолкой» приходи!

Начало гуляний - в 11.00.

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

0+