В Татарстане в Год педагога и наставника запланировано проведение большого количества мероприятий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане в Год педагога и наставника создадут миллионный архив фотографий учителей. Это состоится в рамках акции "Фотоархив "Мой любимый учитель", сообщили на торжественном открытии Года педагога и наставника в ИФМК КФУ.

В этом году в республике запланировано проведение большого количества мероприятий. К примеру, реализация проекта "Открытый диалог с наставником", который пройдет в виде серии диалогов в педагогических вузах, школах, учреждениях среднего профессионального образования с участием известных учителей и наставников по всей России. А по проекту "Высшая лига" для педагогов проведут годовой цикл семинаров, уроков и мастер-классов.

Кроме этого, готовится проект "Наставники в лицах". Он пройдет в формате видеоисторий о педагогах, которые вдохновляют, мотивируют, вызывают доверие своих учеников. Также у каждого появится возможность поблагодарить своего учителя и создать для него поздравительную открытку в рамках акции "Спасибо педагогу и наставнику".

Напомним, в этот вторник, 14 февраля, в Казани в здании Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в торжественной обстановке глава Татарстана Рустам Минниханов дал старт Году педагога и наставника в республике, который был объявлен Владимиром Путиным по всей стране.

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