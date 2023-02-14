Рустам Минниханов дал старт Году педагога и наставника в Татарстане

Глава Татарстана вручил награды 11 представителям сферы образования. Фото: скриншот

В этот вторник, 14 февраля, в Казани в здании Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в торжественной обстановке глава Татарстана Рустам Минниханов дал старт Году педагога и наставника в республике, который был объявлен Владмиром Путиным по всей стране.

- Это, безусловно, подчеркивает высокий статус учителей и важность их работы. У каждого из нас есть учитель, наставник, который сыграл особую роль в нашей жизни. Мы всегда с теплотой вспоминаем о каждом из них, - сказал в приветственном слове Минниханов. - Пусть Год педагога и наставника будет для вас продуктивным и насыщенным!

После чего он вручил 11 представителям сферы образования медали «100 лет образования ТАССР», почетные звания «Заслуженный учитель Республики Татарстан» и Благодарность раиса Татарстана.

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