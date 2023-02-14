В Чувашии депутаты решили запретить продажу энергетикам детям и подросткам

В последнее время фиксируется сильный рост потребления энергетиков несовершеннолетними. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Госсовете Чувашии его депутаты совместно разработали законопроект о запрете розничной продажи на территории республики безалкогольных тонизирующих напитков – энергетиков, детям и подросткам.

- В последнее время фиксируется сильный рост потребления энергетиков несовершеннолетними. Производители, рекламируя эти напитки, обещают прилив дополнительных сил, чем вводят покупателей в заблуждение, - отметил спикер чувашского парламента, заслуженный врач республики Леонид Черкесов.

По его словам, медики отмечают, что употребление энергетиков вызывают истощение организма, расстройство центральной нервной системы и нарушения желудочно-кишечного тракта. Кроме того, такие напитки еще и негативно влияют на эндокринную и сердечно-сосудистую систему.

- Родители замечают в быту, что подростки становятся раздражительным, впадают в депрессию, мучаются от бессонницы, – заявил Леонид Черкесов.

Он отметил, что законопроект о запрете продажи детям и подростков энергетиков будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета Чувашии, которая состоится 16 февраля.

Напомним, что на федеральном уровне нет никаких запрещающих норм по поводу розничной реализации тонизирующих напитков, поэтому регионам самим приходится регулировать этот вопрос.

Так, например, в Татарстане не только ограничили продажу энергетиков детям и подросткам, а также запретили им отпускать в торговых точках еще и зажигалки.

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