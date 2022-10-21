В Татарстане запретили продажу зажигалок и энергетиков подросткам

Кроме этого, был изучен положительный опыт регионов по этому вопросу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане запретят продажу энергетических напитков, зажигалок и баллонов несовершеннолетним. Соответствующий законопроект был одобрен на 36-м заседании Госсовета республики.

Данный проект закона был рассмотрен парламентариями 23 сентября и принят в первом чтении. Перед этим был изучен положительный опыт регионов по этому вопросу.

Все предложения проанализировали и ко второму чтению подготовили две поправки. В первой уточняется определение безалкогольных тонизирующих напитков, а во второй - товаров для для личных и бытовых нужд граждан, содержащие сжиженный углеводородный газ, отметила депутат Госсовета Татарстана Светлана Захарова. В итоге законопроект был принят во втором и третьем чтении.

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