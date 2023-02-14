На форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum» поднимут вопросы туризма и халяль-индустрии

Одной из площадок Форума этой весной станет Казанский Кремль. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum», который по указу Путина получил еще и статус события федерального значения, пройдет с 17 по 21 мая. Его площадками станут МВЦ «Казань ЭКСПО», Казанский Кремль, Казанская ратуша, Агропромпарк, ТРЦ «Корстон», IT-парк и Академия тенниса, сообщили 14 февраля на брифинге в Кабмине Татарстана.

Форум пройдет после священного месяца Рамадана. Так, 17 мая пройдут межправительственные комиссии рабочих групп России со странами Организации исламского сотрудничества. А основными днями деловой программы форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» станут 18 и 19 мая, запланировано порядка 200 мероприятий. На них поднимут вопросы международного сотрудничества, туризма между исламскими странами и Россией, халяль-индустрии, технологического суверенитета страны, логистики, судостроения, медицины и спорта. Вместе с тем пройдут двухсторонние конференции России с Турцией, Индонезией, Узбекистаном, Египтом, Азербайджаном и Малайзией. Традиционно в рамках форума пройдет курс по исламским финансам.

После этого - 20 мая - свою работу начнет выставочная экспозиция «Russia Halal Expo». Стенды представителей халяль-индустрии разместятся на площади 20 тысяч квадратных метров в МВЦ «Казань ЭКСПО». В этот день участники форума также посетят объекты ЮНЕСКО Татарстана, одним из которых является Казанский Кремль. Покажут 20 мая и шоу исламской моды.

- 21 мая пройдет экскурсионная программа в древний Болгар «Изге Болгар жыены», - сообщила на брифинге руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По словам чиновницы, в этот раз «Россия - Исламский мир: KazanForum» станет одним из самых масштабных по числу участников и их статусу – ожидается прибытие большого количества официальных лиц и иностранных делегаций. Так, не исключено, что в 2023 году на форуме может быть подписано рекордное число соглашений, контрактов и договоров, в том числе и по экспорту российской продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хуснуллин заявил, что на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» будет подписано соглашение о создании Воточного маршрута. Мероприятие традиционно пройдет в столице Татарстана (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram