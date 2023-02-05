Хуснуллин заявил, что на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» будет подписано соглашение о создании Воточного маршрута

Речь идет, прежде всего, о железнодорожном сообщении, в том числе и с Ираном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», согласно указу Владимира Путина, получил статус события федерального значения. При этом как и всегда он будет проводится в Казани. На первом заседании оргкомитета, который сбыл создан на государственном уровне, был прият ряд решений. Одно из них – намерение подписать со странам-участниками соглашение о создании Восточного маршрута, заявил вице-премьер России Марат Хуснулллин.

Речь идет о железнодорожном сообщении в обход Каспийского моря, которое создаст полезный трафик в Иран, Индию, а также в Казахстан и Туркменистан.

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