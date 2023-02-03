В Татарстане за неделю больше всего подорожали огурцы

При этом заметнее всего подешевели помидоры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане с 23 по 30 января огурцы подорожали на 5,9%. Теперь их можно приобрести за 214,5 рубля за килограмм.

Также, согласно данным Татарстанстата, за прошлую неделю в республике подорожал репчатый лук - на 4,9% (до 35,5 рубля за килограмм). На 4,5% цены выросли и на морковь - до 31,2 рубля за килограмм. Также на 2,7% стоимость выросла на консервы фруктово-ягодные для детского питания. На прилавках магазина на них стоит средний ценник в 491,8 рубля за килограмм.

При этом заметнее всего подешевели помидоры (на 1,8% - до 150,6 рубля за килограмм), вареная колбаса (на 1,5% - до 395,7 рубля за килограмм) и куриные яйца (на 1% - до 68,9 рубля за килограмм).

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram