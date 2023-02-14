В Сабинском районе дорогу к свиноводческому комплексу построят за 61 миллион рублей

Принять участие в тендере можно до 27 февраля. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В селе Большие Кибячи Сабинского района Татарстана построят дорогу к свиноводческому комплексу за 61 миллион рублей. Средства на эти цели выделят из федерального и республиканского бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, протяженность дороги составит 1,5 километра. От подрядчика требуется выполнить работы по устройству сетей газоснабжения, искусственных сооружений, наружных электрических сетей и линии связи, а также обустройству автомобильной дороги.

Отметим, принять участие в тендере можно до 27 февраля. Работы на этом участке необходимо выполнить до 22 ноября 2023 года.

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Кроме того, на строительство данной дороги направят еще 30 миллиардов рублей (подробнее)

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