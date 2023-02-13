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НовостиОбщество13 февраля 2023 9:23

Движение по трассе М-12 "Москва-Казань" планируют открыть до конца 2023 года

Кроме того, на строительство данной дороги направят еще 30 миллиардов рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В дальнейшем трассу М-12 планируют продлить до Екатеринбурга и Тюмени.

В дальнейшем трассу М-12 планируют продлить до Екатеринбурга и Тюмени.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение по трассе М-12 "Москва-Казань" планируют открыть до конца 2023 года. При этом на строительство данной дороги из правительственного Резервного фонда направят еще 30 миллиардов рублей. Об этом на оперативном совещании сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, новые магистрали способствуют росту экономики регионов и повышению качества жизни людей. В дальнейшем трассу М-12 планируют продлить до Екатеринбурга и Тюмени.

Как отметил Мишустин, данная дорога станет частью международного транспортного коридора "Россия". А в условиях санкций это способствует улучшению торговых связей со странами Азии.

Напомним, строительство трассы М-12, которая входит в федеральный проект "Европа – Западный Китай" подорожало еще на 300 миллиардов. Теперь на возведение скоростной дороги из Москвы в Казань потратят в общей сложности 911,67 миллиарда рублей.

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