В Татарстане на пожаре в частном доме трое детей погибли вместе отцом

Пожар возник рано утром 11 февраля. Фото: МЧС Татарстана

11 февраля в 7.15 в экстренные службы позвонили очевидцы. Они сообщили, что в СНТ «Заречье-2» у села Новое Шигалеево Пестречинского района горит частный дом. Когда на место прибыли пожарные он уже вовсю полыхал, сообщает МЧС Татарстана.

Огонь удалось потушить, но дом полностью сгорел. При разборе конструкций были обнаружены тела трех девочек в возрасте от 5 до 12 лет. Также на месте происшествия нашли тело их отца – 53-летнего мужчины.

Было установлено, что во время пожара из горящего дома удалось спастись матери детей. 35-летняя женщина, схватив на руки своего двухлетнего ребенка, она выпрыгнула из окна. Они надышались дымом и были госпитализированы, в том числе и с подозрением на переломы.

От дома остались лишь печка и труба. Фото: МЧС Татарстана

По факту произошедшего пожара было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщили в следственном комитете Татарстана. Сотрудники ведомства работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тем временем в МЧС Татарстана уже назвали предварительные причины пожара.

- Отрабатываются две основные версии – это нарушение правил эксплуатации печного оборудования и нарушение правил эксплуатации электрооборудования, - рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Татарстану Максим Трущин.

Также стало известно, что данная семья прописана в Казани и в органах социальной защиты числилась на учете, как многодетная.

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