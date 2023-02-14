Житель Татарстана убил брата, трижды ударив ножом

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал Фото: Артем КИЛЬКИН

В Азнакаевском районе Татарстана завели уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который подозревается в убийстве брата.

Согласно предварительной информации следствия, 7 февраля текущего года подозреваемый пил алкоголь вместе с братом. В какой-то момент между родственниками произошла ссора, они начали драться. Житель Татарстана трижды ударил ножом 41-летнего брата. Позже он сам попросил соседей вызвать скорую помощь. Через два дня пострадавший умер в больнице, сообщает СУ СКР по РТ.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал. Следственные действия продолжаются.

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