В Казани водитель иномарки сбил двух школьниц на пешеходном переходе

ДТП произошло на улице Глушко. Фото: Рината СТРЕБКОВА

ДТП с пострадавшими произошло в Казани 13 февраля. 25-летний водитель KIA двигался сбил двух 15-летних школьниц. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около дома №5 по улице Глушко. Отмечается, что девочки переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших школьниц госпитализировали. Их состояние оценивается, как средней тяжести.

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