В Набережных Челнах прощаются с бывшим начальником городского УВД Файзуллой Хусниевым

Файзулла Хусниев работал в органах на протяжении 10 лет. Фото: пресс-служба мэра Набережных Челнов

В понедельник, 13 февраля, в Набережных Челнах проходит церемония прощания с бывшим начальником городского УВД Файзуллой Хусниевым. Советник гендиректора ПАО «КАМАЗ» скоропостижно скончался днем ранее в возрасте 56 лет.

Мероприятие проводится в здании местного УВД. Проститься с Хусниевым приехали руководитель аппарата главы Татарстана Асгат Сафаров и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Они выразили слова соболезнования его родным и близким.

Файзуллу Хусниева похоронят на родине, в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Он проработал руководителем УВД с 2003 по 2013 год.

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