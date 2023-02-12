Умер бывший начальник УВД Набережных Челнов Файзулла Хусниев

Период, когда Хусниев возглавлял УВД Набережных Челнов, был непростым в истории города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 12 февраля, в возрасте 56 лет скоропостижно скончался советник генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности Файзулла Хусниев. Информацию подтвердили в пресс-службе автогиганта. Ранее, с 2003 по 2013 год, Хусниев руководил УВД по городу Набережные Челны.

«Руководство компании выражает искренние соболезнования родным и близким Файзуллы Фахрутдиновича. Для всех сотрудников компании его смерть стала трагической неожиданностью», - сообщили в пресс-службе «КАМАЗа».

Период, когда Хусниев возглавлял УВД Набережных Челнов, был непростым в истории города. Считается, что именно он руководил разгромом прогремевших на всю страну криминальных сообществ «29-й комплекс», «Тагирьяновские», «Боксеры».

О месте и времени прощания будет объявлено позже.