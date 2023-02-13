В Казани в 2022 году зарплата кондукторов МУП "Метроэлектротранс" выросла на 20%

В Казани не хватает 545 водителей трамваев и троллейбусов, кондукторов и ремонтных рабочих. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани в 2022 году зарплата кондукторов и сотрудников МУП "Метроэлектротранс" выросла на 20%. А у инженерно-технических работников рост составил до 10%, сообщил на еженедельном совещании в мэрии города гендиректор предприятия Айдар Абдулхаков. При этом он похвалился и тем, что для его сотрудников создаются комфортные условия проживания в общежития.

По его словам, в 2022 году штатная численность предприятия составила 2,7 тысячи человек, а фактическая - около двух тысяч человек. При этом в городе не хватает 545 водителей трамваев и троллейбусов, кондукторов и ремонтных рабочих.

Напомним, за 2022 год общественный транспорт Казани перевез 221 миллион пассажиров. При этом чаще всего горожане выбирали для передвижения автобусы.

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